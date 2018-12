La manifestazione No Tav di Torino in diretta

Tutto pronto per la manifestazione No Tav di sabato 8 dicembre, a Torino. Un mese dopo la piazza Sì Tav, tocca a chi si oppone al supertreno far sentire la propria contro «una narrazione fasulla e falsata». Dell'opera, considerata un «inutile sperpero di risorse» e un «danno per l'ambiente», ma anche di una idea di futuro diverso, per loro «più che mai attuale». I cortei sono attessi in piazza Statuto alle 14, arriveranno non soltanto dalla Valle di Susa. Alla manifestazione, in cui si attendono circa 20-30 mila persone, oltre ai movimenti storici No Tav e i centri sociali come Askatasuna, sono state annunciate diverse delegazioni: da quella Fiom-Cgil con la segretaria generale Francesca Re David, fino ai Verdi, che il 7 dicembre hanno fatto sapere di aderire all'appello No Tav, passando per la Federazione anarchica italiana e un gruppo rappresentativo di gilet gialli francesi. Anche tutto il gruppo consiliare del M5s Torino ha garantito la sua partecipazione in piazza. Il questore della città, Francesco Messina, ha rassicurato circa la civiltà dei cortei che saranno impegnati nell'eventi. «C'è stata un'interlocuzione eccellente», ha spiegato, «con gli organizzatori e non ci sono segnali di preoccupazione». Poi ha continuato: «Torino è abituata a queste importanti manifestazioni. Noi garantiremo la libertà di manifestare il pensiero e, in accordo con gli organizzatori, cercheremo di evitare fastidi alla città, secondo la dottrina della questura da un anno a questa parte».