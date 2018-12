Tre semplici domande sulla tragedia di Corinaldo

Sulla tragedia, evitabile, evitabilissima, di Corinaldo i media si fanno mille domande, altrettante ne pone la magistratura, che pure fa il suo mestiere, ma le domande in verità, se si vuole andare al sodo, se vogliamo usare il rasoio di Occam, sono pochissime e precise. La prima: perché in una discoteca si può portare tranquillamente uno spray al peperoncino micidiale come un'arma impropria? E non è un caso disgraziato, è pressoché la normalità per certe esibizioni di rapper o trapper, come adeguatamente documentato. L'altra questione è: perché un locale da 800 posti ne conteneva all'incirca il doppio, tra le 1.400 e le 1.500 persone, praticamente tutti minorenni? Terza curiosità, indiretta, ma fino a un certo punto: perché il soggetto atteso, Sfera Ebbasta, che doveva cominciare alle 22, all'una di notte ancora non si era visto, trattenuto, a quanto si è saputo, da un altro concerto? E non è una domanda pretenziosa o maliziosa, perché lo Sfera più che un artista è un prodotto, il suo target va dai bambini di 10 ai ragazzini di 16 anni e questi stavano compressi in una sala, ad aspettarlo per ore, con tutta la pericolosità che una situazione del genere comporta. Fino a che non si sono ammassati tutti insieme ed è venuta giù una balaustra. «Non era un concerto ma una discoteca strapiena di gente e di alcolici. Il concerto doveva iniziare alle 22 e invece non iniziava. Porti tuo figlio ma erano tutti ubriachi». Parole di Paolo Girolimini, vedovo di Eleonora, la 39enne madre di quattro figli morta nella calca nella discoteca Lanterna azzurra. Ecco, le questioni sono queste, molto semplici, molto chiare.