I numeri dell'immigrazione nel rapporto del Viminale

Ma quanti migranti sono presenti in Italia? Alla data del 31 dicembre 2017 nel sistema accoglienza nel suo complesso - strutture temporanee, hotspot, centri prima accoglienza e strutture Sprar - erano presenti 183.681 persone. Sempre lo scorso anno la rete di accoglienza era costituita da 15 strutture e da 9.132 strutture temporanee con un aumento, rispetto alle 7.572 del 2016, del 20,60%.

I NUMERI DEL SISTEMA SPRAR

Venendo al sistema Sprar si contano 652 progetti finanziati a 555 enti (alla data del 31.12.2016) per un totale di 26.012 posti. Nel corso dell’anno sono stati finanziati in totale 10.949 nuovi posti, di cui 7.642 relativi a 260 nuovi progetti presentati da 253 enti e 3.307 posti in ampliamento della capacità di accoglienza autorizzata agli enti già titolari di progetti. A fine 2017 i progetti Sprar finanziati avevano una disponibilità di 35.721 posti, di cui cui 31.679 riservati alla categoria “ordinari”, 3298 destinati ai minori stranieri non accompagnati, 744 a persone con disagio mentale disabilità, distribuiti, a livello regionale.

IL CAPITOLO SPESE

Nella relazione del Viminale non manca il capitolo spese «per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione». Tale capitolo, destinato al finanziamento dei centri governativi e delle strutture temporanee, nel 2017 ha ricevuto un’assegnazione di bilancio pari a 1.611.848.668,94 euro. Questa somma è stata utilizzata, per l’importo di 115.075.967,97 euro per finanziare la gestione dei centri di accoglienza e per l’importo di 1.491.765.195,71 euro per finanziare la gestione delle strutture temporanee di accoglienza attivate dai prefetti in tutta Italia.