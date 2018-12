Due persone sono morte in un incendio scoppiato nella notte negli scantinati di un palazzo a Reggio Emilia. Le fiamme hanno avvolto un edificio di quattro piani in via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria.

DUE BAMBINE RICOVERATE IN GRAVI CONDIZIONI

Oltre alle due vittime - un uomo e una donna, i cui corpi sono stati ritrovati sulle scale del palazzo - sono rimaste intossicate altre 40 persone, tra cui una donna e tre bambini ricoverati in codice rosso. Due bambine di quattro e sette anni sono molto gravi e sono state trasportate negli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica.

IL ROGO NELLE CANTINE OCCUPATE

In un primo momento il rogo era stato segnalato al secondo piano dello stabile, ma in realtà si sarebbe sprigionato dalle cantine: da tempo, secondo il Resto del Carlino, quei locali erano stati occupati abusivamente e più volte la situazione aveva destato allarme nel quartiere. Ma soltanto le indagini della procura, nei prossimi giorni, potranno fare chiarezza sulle cause della tragedia.