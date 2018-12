Cosa sono le pietre d'inciampo rubate a Roma

LA CONDANNA DELLA SINDACA RAGGI E DELLA SENATRICE SEGRE

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha definito il furto «un gesto inaccettabile che condanno con forza e profonda indignazione. La memoria esige rispetto». Mentre la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, ha dichiarato: «Sono la presidente delle pietre di inciampo a Milano. Trovo che rubare lapidi che non hanno una tomba sia una cosa talmente orribilmente vigliacca che non ho parole. La pietra si può rimettere tutte le volte che si vuole, ma chi fa un gesto di questo genere lui è irripetibile per se stesso».

LE PIETRE NASCONO DA UN'IDEA DELL'ARTISTA TEDESCO DEMNIG

Le pietre d'inciampo prendono il nome da un passo del Nuovo Testamento, la Lettera ai Romani dell'apostolo Paolo di Tarso. Sono nate da un progetto dell’artista tedesco Gunter Demnig, finalizzato a contrastare l’oblio, il negazionismo e il revisionismo storico. L’inciampo rappresenta metaforicamente un invito alla riflessione. Le pietre, che misurano 10 per 10 centimetri, sono cubi di cemento che recano sul lato alto una targa in ottone. Non solo ebrei, ma anche omosessuali, sinti, rom, testimoni di Geova, disabili fisici e mentali, oppositori del regime nazista e membri della Resistenza. Il progetto artistico è stato avviato da Demnig a Colonia nel 1992 ed è tuttora in corso. L’autorizzazione alla posa è fornita dai Comuni, che hanno anche il compito di tutelarne la permanenza. Di fatto le pietre, più di 56 mila in 22 Paesi europei, costituiscono il più grande memoriale decentrato del mondo. In Italia sono presenti in 12 regioni.