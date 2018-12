Cosa sappiamo delle nuove indagini sui fondi della Lega

LA STRADA CHE PORTA DA BERGAMO AL LUSSEMBURGO

Come aveva anticipato il settimanale Espresso, allo stesso indirizzo dove ha sede lo studio Dea Consulting intestato oggi a Di Rubba- e di cui prima era socio anche Manzoni, si trova anche la sede dell'associazione Più Voci, quella che aveva ricevuto i finanziamenti dal costruttore romano Luca Parnasi dell'Esselunga e su cui sta indagando per finanziamenti illeciti e in parallelo alla procura di Genova, la procura di Bergamo. Allo stesso indirizzo di Più Voci hanno infatti sede altre società riferibili al carroccio come la Mc srl a cui fa capo la testata on line Il Populista. Appunto alla Mc srl sarebbe finita la somma proveniente da Parnasi. E, ancora, partendo dallo studio in via Angelo Maj si arriva ai milioni nascosti in Lussemburgo: la Ivad Sarl, holding con sede nel Gran Ducato e adesso controllata da una fiduciaria, è stata fondata dal bergamasco Angelo Lazzari e controlla sette aziende domiciliate sempre allo stesso indirizzo di Bergamo.

INDAGATO IL TESORIERE GIULIO CENTEMERO

Nel filone di inchiesta sul finanziamento illecito ai partiti, sarebbe indagato anche il tesoriere della nuova Lega, Giulio Centemero. «Ognuno faccia il suo lavoro. Non c'è nulla da trovare né da cercare. Spero facciano in fretta», è stato il commento del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini alla notizia sul suo tesoriere.