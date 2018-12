Sequestrata sede di CasaPound Bari: «Riorganizzato il partito fascista»

Nell'aggressione rimasero feriti Giacomo Petrelli di Alternativa Comunista, Antonio Perillo, assistente parlamentare dell'eurodeputata Eleonora Forenza, anche lei presente al momento dell'aggressione, e Claudio Riccio di Sinistra Italiana. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dal Gip del Tribunale di Bari, Marco Galesi.

SOTTO INCHIESTA 35 PERSONE

I militanti di estrema destra identificati e indagati sono 30, di cui due donne, due minorenni e il 41enne Giuseppe Alberga, responsabile della sede di CasaPound sequestrata. Altri cinque indagati, accusati di minaccia e violenza a pubblico ufficiale, sono militanti del centro sociale Ex Caserma Liberata. Ai membri di CasaPound finiti sotto inchiesta vengono contestati i reati di «riorganizzazione del disciolto partito fascista» e «manifestazione fascista». In particolare, la procura contesta di «aver partecipato a pubbliche riunioni compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista» e di «aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica».