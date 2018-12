L'identikit del killer di Strasburgo schedato come radicalizzato

Ha gettato nel panico il centro di Strasburgo. Sparando al mercatino di Natale e provocando morti e feriti. Questo l'identikit del presunto attentatore: Cherif Chekkat, 29 anni e un passaporto francese. Era già stato in carcere per reati comuni e successivamente segnalato dalle autorità francesi come elemento radicalizzato islamico a rischio attentati. Stando a Le Parisien sarebbe nato nel capoluogo alsaziano il 4 febbraio 1989. Giunto a Strasburgo da Parigi, il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha confermato che era schedato con la lettera "S" dei fondamentalisti tenuti sotto controllo dagli 007 transalpini. Secondo quanto ha riferito Bfm-Tv, era sfuggito all'arresto la mattina dell'11 dicembre 2018 durante una perquisizione nella sua abitazione nel quartiere di Neudorf, presidiato dopo l'attentato dalle teste di cuoio. L'operazione era stata organizzata nell'ambito di un'inchiesta per omicidio.