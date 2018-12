Mafia Capitale, in altre parole, nacque nell’autunno del 2011, quando la «forza di intimidazione» esercitata da Carminati si unì al «collaudato sistema di corruttela e prevaricazione» praticato da Buzzi. Il risultato fu una mafia che «diminuì ancor più la possibilità di concorrenza da parte degli imprenditori, facendo passare le cooperative (di cui Carminati divenne amministratore di fatto insieme con Buzzi) da metodi di corruzione semplice a metodi di corruzione di tipo mafioso, per effetto dei quali la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo determinò all’esterno una condizione di assoggettamento e di omertà».

LA CORRUZIONE SISTEMATICA DELLA POLITICA

In Appello Buzzi è stato condannato a 18 anni e quattro mesi di reclusione, Carminati a 14 anni e mezzo. I giudici Claudio Tortora, Roberta Palmisano e Patrizia Campolo, nelle motivazioni della sentenza, hanno spiegato che Mafia Capitale si configurava come un'«associazione di tipo mafioso di nuova formazione, di piccole dimensioni e operante in ambito limitato», che «ha cessato la sua operatività con gli arresti effettuati il 2 dicembre 2014». I giudici hanno chiarito anche i connotati di quel «mondo di mezzo» in cui Buzzi e Carminati si muovevano, favoriti dai «comportamenti dei funzionari e politici corrotti o compiacenti». Le intercettazioni e le testimonianze raccolte dagli investigatori hanno fatto emergere «diverse modalità di infiltrazione nell’amministrazione mediante l’erogazione di tangenti», nonché «contributi elettorali» regolarmente registrati. Ma anche «accordi tra partiti di maggioranza e di minoranza» siglati in occasione della spartizione degli appalti e pressioni per le nomine «nei posti chiave dell’amministrazione capitolina».