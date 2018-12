Ponte Morandi, scontro tra periti su piano di demolizione

L'11 dicembre si è tenuta una riunione tra i periti del giudice per le indagini preliminari e i consulenti della procura, degli indagati e delle parti civili per discutere il piano di demolizione del ponte Morandi presentato dal sindaco-commissario Marco Bucci. La maggior parte avrebbe espresso parere favorevole alle demolizioni con esplosivo nella parte est del ponte. Gli avvocati di alcuni indagati, invece, hanno sollevato perplessità sostenendo che alcune parti andrebbero conservate integre.

UDIENZA DAVANTI AL GIP IL 17 DICEMBRE

Le modalità di esecuzione del piano di demolizione verranno discusse all'udienza di lunedì 17, nella quale il gip fisserà anche una nuova data per la consegna della relazione sull'incidente probatorio. Il sindaco-commissario ha presentato un piano per la demolizione che coinvolge 10 aziende. Il piano prevede in parte l'uso dell'esplosivo e in parte lo smontaggio. Cento appartamenti saranno abbattuti.