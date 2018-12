Spari al mercatino di Natale di Strasburgo: cosa sappiamo

Spari in un mercato di Natale vicino alla centrale Place Kleber a Strasburgo, in Francia. Secondo quanto riferito dalla prefettura un uomo avrebbe aperto il fuoco attorno alle 20 in Rue de Orfevres, in centro città: il bilancio provvisorio sarebbe di due morti e di 7 feriti gravi e 4 feriti leggeri.

IL KILLER GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE

L'autore della sparatoria, che le telecamere di sorveglianza hanno filmato mentre faceva fuoco in direzione dei poliziotti, sarebbe stato identificato e ferito prima di darsi alla fuga. Circa due ore dopo l'attentato si sarebbe asserragliato dando vita a uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine: la polizia ha sfondato la porta di un edificio al numero 5 di rue de l'Epinal, nel quartiere Neudorf. L'individuo, che secondo fonti della polizia riportate dal quotidiano francese Le Figaro sarebbe un 29 nato a Strasburgo, sarebbe stato individuato come islamista radicalizzato e sottoposto a fiche S (ovvero la schedatura che individua le persone potenzialmente pericolose per la sicurezza dello Stato francese).