Le testimonianze sull'attentato di Strasburgo

CENTRO STORICO DESERTO, TUTTI NEI RISTORANTI

Florent invece ha detto di non aver udito gli spari, ma di aver comunque vissuto una situazione «inquietante, terribile: eravamo in un locale, all'improvviso ci hanno fatto tutti scendere al piano di sotto, dove saremmo stati più al sicuro». Fuori dall'area transennata si sono accalcati i curiosi. Tutti chiedevano informazioni, guardando le notizie sui cellulari o telefonano ad amici e parenti per rassicurarli. Altre persone hanno riferito di un centro storico diventato improvvisamente un deserto, con la gente assiepata dentro i ristoranti, impaurita.

IN GIRO SOLO SIRENE, SOLDATI E AMBULANZE

La scena cui si poteva assistere da dietro le transenne in effetti era surreale: lunghi viali senza un'anima viva. Il sindaco ha detto a tutti di chiudersi in casa. Ogni tanto passava una macchina con la sirena: alla ricerca di qualcuno. Un norvegese ha spiegato: «Ero in un locale, sono uscito ed era pieno di soldati e ambulanze. Ho avuto paura? No, sono stato molti anni in Afghanistan, sono abituato».