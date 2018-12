Quali sono le condizioni di Antonio Megalizzi ferito a Strasburgo

C'è anche un italiano tra i feriti dell'attentato di Strasburgo. Si tratta di Antonio Megalizzi, un giovane giornalista originario di Trento, che lavora per Europhonica, progetto radiofonico universitario europeo. Megalizzi, che si trovava a Strasburgo per seguire la Plenaria dell'Europarlamento, sarebbe stato colpito dall'attentatore ora ricercato Chérif Chekkat, in rue Orfèvere. Le sue condizioni, a differenza di quanto comunicato nella notte, sarebbero gravi. Intorno all'1, infatti, l'eurodeputato del Partito democratico Brando Benifei che conosce il giornalista aveva confermato il suo coinvolgimento nell'attentato rassicurando circa le sue condizioni di salute. In mattinata invece il quadro è cambiato. Megalizzi, secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe invece in gravi condizioni.