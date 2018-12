Cosa si dice in Italia dell'attentato di Strasburgo

Con la Francia ancora sotto choc per l'ennesimo attentato che ha colpito i mercatini di Natale di Strasburgo nella serata dell'11 dicembre arriva la condanna da parte della politica internazionale per un attentato i cui contorni restano ancora da chiarire. Il ministro degli Interni italiano Matteo Salvini, in particolare, ha proposto «l'arresto immediato di chiunque in queste ore sta esultando online». Parlando della situazione seguita all'attentato di Strasburgo, Salvini ha detto che «la nostra polizia postale è all'avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano la morte di qualcun altro».

SALVINI: «SITUAZIONE DI MASSIMA ATTENZIONE»

«Questa mattina si riunisce di urgenza il comitato di analisi strategica», ha aggiunto il vicepremier. «C'è una situazione di massima attenzione da Nord a Sud per tutti i radicalizzati, terroristi e gli estremisti di ritorno. Occorre individuare, ricercare, bloccare e arrestare con ogni mezzo: verificare chi entra e chi esce da un Paese. Questo non è un diritto ma un dovere per la difesa del territorio e dei confini».