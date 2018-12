Le cose da sapere sull'incendio del Tmb sulla Salaria a Roma

1- CAUSE DELL'INCENDIO ANCORA DA ACCERTARE

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare e la procura di Roma indaga per disastro colposo, prendendo in considerazione qualsiasi ipotesi al momento, compresa quella del sabotaggio. Prima del rogo il custode dell'impianto, che si trova in un capannone di 2 mila metri, avrebbe sentito uno scoppio. La procura di Roma ha disposto il sequestro del gabbiotto che gestisce il sistema di videosorveglianza che, in base ai primi accertamenti, risultava non funzionante dal 7 dicembre scorso. Una iniziativa che punta a verificare se c'è stata una manomissione delle telecamere. In questo ambito gli inquirenti hanno ascoltato i vigilantes e tutte le persone presenti nell'impianto al momento dello scoppio dell'incendio. Nell'attività di indagine si stanno effettuando anche una serie approfondimenti per individuare nella zona interessata dalle fiamme tutti i possibili inneschi del rogo, senza escludere l'ipotesi dell'autocombustione. Gli inquirenti devono effettuare indagini anche sulla qualità dei rifiuti presenti al momento in cui sono divampate le fiamme nella struttura che era stata interessata da un incendio già nel maggio del 2015.