Dopo Strasburgo l'Italia alza i controlli antiterrorismo

In seguito all'attentato di Strasburgo, anche l'Italia ha innalzato al massimo livello i controlli antiterrorismo in vista delle festività natalizie e di fine anno. L'indicazione a prefetti e questori è arrivata al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) svoltasi al Viminale per analizzare il quadro della minaccia dopo gli eventi francesi.

Sono comunque al momento esclusi collegamenti con l'Italia di Cherif Chekatt, il presunto attentatore dei mercatini di Natale. L'esclusione di eventuali collegamenti è stata resa possibile grazie all'analisi delle informazioni provenienti dalle autorità francesi alle quali comunque l'Italia ha assicurato il massimo supporto. Prosegue dunque il raccordo informativo con le autorità di Parigi, alle quali è stato assicurato il massimo sostegno per le indagini e la ricerca dell'attentatore.

«Noi dobbiamo lavorare ancora e meglio», aveva in precedenza detto Matteo Salvini parlando dell'allarme sicurezza in Italia. «Grazie a Dio le forze di sicurezza e di intelligence italiane sono fra le migliori al mondo».