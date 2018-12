Xylella in Toscana, ma gli ulivi sono salvi (per ora)

La Xylella fastidiosa, letale per l'olivicoltura nel Sud Italia, è sbarcata in Toscana, ma per adesso non ha contagiato alcuna pianta di ulivo. Si tratta di un ceppo diverso di quello presente nel Meridione ed è stato rivenuto dal Servizio fitosanitario toscano nel comune di Monte Argentario, come comunicato dal ministero delle Politice agricole e forestali. Il batterio ritrovato appartiene alla sottospecie Multiplex, differente da quella pugliese, ma presente in Francia (Regioni Corsica e Paca) e in Spagna. Il batterio è su 41 piante arboree ed arbustive.

Tra le piante trovate infette, 13 ginestre, 11 poligala mirtifolia, tre mandorli, due calicotome, un rosmarino, una lavanda, un cisto, e un eleagno. L'area interessata, situata nei dintorni di Porto Santo Stefano, è particolarmente isolata dal resto del territorio toscano per la presenza della laguna di Orbetello che la separa dalla terraferma. Non è nota l'origine dell'infestazione, ma tra le ipotesi accreditate l'introduzione nella zona di piante infette o il trasporto di insetti vettori della malattia, provenienti da località poste al di fuori del territorio italiano. Le piatne saranno sradicate e distrutte, inoltre verrà inoltre istituita un'area delimitata comprendente la zona infetta interessata, dove ricadono le piante colpite, e una zona cuscinetto circostante di 5 chilometri dove verrà svolta un'attenta sorveglianza.