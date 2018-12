Autostrade per l'Italia ha fatto ricorso contro il decreto Genova

IL 14 DICEMBRE ATTESI I NOMI DELLE IMPRESE PER LA DEMOLIZIONE

Proprio il 13 dicembre Bucci ha organizzato gli incontri per scegliere chi demolirà e chi ricostruirà il ponte. La matassa sembra dipanarsi e il decreto con i nomi delle imprese selezionate è atteso per il 14 dicembre. Pare comunque confermata la data dell'avvio del cantiere, fissata per il 15 dicembre. Bucci, secondo fonti vicine al dossier, ha fatto dialogare il raggruppamento Salini Impregilo-Fincantieri-Italferr con le dieci aziende individuate per la demolizione, e ha percorso la stessa strada con l'azienda Cimolai. Al sindaco piacerebbe iniziare la ricostruzione mentre è ancora in corso la demolizione, ecco perché è importante il dialogo. Ma per conoscere i soggetti che si occuperanno di rifare il ponte, occorrerà attendere ancora qualche giorno. In ogni caso, il raggruppamento avrebbe qualche chance in più rispetto alla ditta di Pordenone, anche perché Fincantieri è un'azienda di Stato e questo piace alla politica.

MA SERVE IL VIA LIBERA DELLA PROCURA DI GENOVA

In attesa di leggere il decreto per la demolizione, va avanti l'attività per la cessione degli immobili che saranno abbattuti. La scadenza dei termini è il 20 dicembre e una ventina di pratiche sono già state chiuse. Mentre il 17 dicembre potrebbe arrivare il via libera della procura di Genova, necessario per iniziare le attività vere e proprie di abbattimento del viadotto. Per quel giorno, infatti, è fissata l'udienza nell'ambito dell'incidente probatorio in cui saranno discusse le modalità di demolizione prospettate dal commissario. E il Tribunale ha fatto sapere che l'udienza «sarà dedicata, attraverso l'ascolto di periti e consulenti delle parti processuali, anche alla possibile interferenza tra le esigenze di acquisizione e conservazione delle prove penali e le esigenze urbanistiche». Precisando che «sarebbe errato leggere tali esigenze come in contraddizione tra loro, poiché tutte le attività in corso sono dirette alla tutela di interessi primari della collettività».