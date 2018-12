Gilet gialli, verso una nuova manifestazione sabato 15 dicembre

Nonostante le proposte annunciate dal presidente Emmanuel Macron e la situazione d'emergenza provocata dall'attentato terroristico di Strasburgo, diversi rappresentanti dei gilet gialli non hanno aderito all'invito lanciato dal governo a rinunciare alla manifestazione prevista per sabato 15 dicembre. In una conferenza stampa a Versailles, il collettivo rappresentato da Priscillia Ludosky ha fatto sapere che sarà in piazza per chiedere meno tasse e la fine dei «privilegi».

PER ORA NESSUN DIVIETO A MANIFESTARE DAL GOVERNO

«Ciò che vi chiediamo, in responsabilità, è essere ragionevoli sabato e non andare a manifestare», era stato l'appello dell'esecutivo francese in seguito alla sparatoria del mercatino di Natale in Alsazia che ha provocato 3 morti e 13 feriti. Il governo, ha detto il portavoce Benjamin Griveaux ai microfoni di CNews, non ha deciso, «per ora», di vietare le manifestazioni delle casacche gialle.