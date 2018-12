Secondo l'Istat sono in aumento i laureati che lasciano l'Italia

Sono in aumento i laureati italiani che si trasferiscono all'estero, nel 2017 sono quasi 28 mila, +4% rispetto al 2016. È quanto si legge in un report Mobilità interna e migrazioni internazionali della popolazione residente dell'Istat sulla mobilità interna e le migrazioni internazionali della popolazione residente. Negli ultimi cinque anni, i deflussi netti di persone di 25 anni e più dovuti agli espatri sono pari a oltre 244 mila, di cui il 64% con titolo di studio medio-alto. In forte aumento tra 2013 e 2017 il numero di emigrati diplomati (+32,9%) e laureati (41,8%).