Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta

COLPITO MENTRE ERA CON DUE AMICHE IN CENTRO

Come raccontato da Danilo Moresco, padre della fidanzata Luana, il 28enne trentino al momento della sparatoria si trovava in centro città con due amiche Caterina Moser e Clara Stevanato, che erano riuscite a mettersi in salvo rifugiandosi poi in un locale pubblico. Avevano però perso di vista Antonio rimasto a terra. I medici francesi si erano presi 48 ore per valutare le sue condizioni. La famiglia Megalizzi, che aveva raggiunto Antonio all'indomani dell'attentato, ancora venerdì pomeriggio aveva chiesto il rispetto della privacy. «A seguito delle continue notizie, spesso imprecise o errate, riguardanti le condizioni di salute di Antonio Megalizzi, la famiglia chiede cortesemente ai media e ai giornalisti di astenersi dal contattarli per chiedere ulteriori informazioni o dare consigli, e di concedere la privacy che richiede un momento così difficile», ha fatto sapere.