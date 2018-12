Per Luca Lotti chiesto il rinvio giudizio sul caso Consip

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone nell'ambito della maxi inchiesta sul caso Consip. Rischiano di finire sotto processo l'ex sottosegretario Luca Lotti, l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia, l'imprenditore Carlo Russo, Filippo Vannoni, l'ex maggiore del Noe Gian Paolo Scafarto e l'ex colonnello dell'Arma, Alessandro Sessa.

A LOTTI CONTESTATA L'ACCUSA DI FAVOREGGIAMENTO

A Lotti è contestata l'accusa di favoreggiamento perché - secondo gli inquirenti - avrebbe rivelato all'amministratore delegato di Consip, nell'estate del 2016, l'esistenza di un'indagine che lo riguardava, con tanto di intercettazioni telefoniche in corso. Del Sette, invece, risponde di rivelazione di segreto d'ufficio, in quanto avrebbe riferito informazioni su un'indagine che coinvolgeva l'imprenditore Alfredo Romeo all'ex presidente della società pubblica, Luigi Ferrara. Scafarto è invece ritenuto personaggio centrale dell'inchiesta - sempre secondo i pubblici ministeri - poiché avrebbe 'manovrato' l'inchiesta per 'incastrare' Tiziano Renzi, papà dell'ex presidente del consiglio.