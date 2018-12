Le cose da sapere sull'indagine per il crac di Condotte per l'Acqua

Una indagine per fare luce sul dissesto finanziario di Condotte per l'Acqua, una della maggiori aziende di costruzioni in Italia, è stata avviata da alcuni giorni dalla Procura di Roma. Ne ha dato notizia il settimanale L'Espresso in una inchiesta che compare sul numero in edicola domenica 16 dicembre.

PER L'ESPRESSO COINVOLTO ANCHE IL FRATELLO DI MARIA ELENA BOSCHI

I magistrati di piazzale Clodio, che hanno delegato le indagini al nucleo di polizia tributaria della Guarda di Finanza di Roma, al momento procedono contro ignoti. Stando a quanto afferma il settimanale dalle carte dell'indagine emergerebbero una serie di consulenze che Condotte, attraverso sue società controllate, avrebbe garantito a Emanuele Boschi, fratello dell'ex ministro Maria Elena, e a Alberto Bianchi, uomo molto vicino all'ex presidente del consiglio Matteo Renzi nonché ex della fondazione Open, legata all'ex segretario del Pd.