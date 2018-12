La storia del triplice omicidio nella nobiltà austriaca

Triplice omicidio nella nobiltà austriaca. La polizia ha arrestato il conte Anton von Goess, di 54 anni, ritenendolo l'omicida del padre, conte Ulrich von Goess, di 92 anni, della moglie, Margherita Cassis Faraone, di 87, friulana, e di un altro figlio del conte, Ernst. Lo riporta il sito del Messaggero Veneto precisando che sarebbe avvenuto a Mistelbach, in Austria, nell'antica dimora di Bockfliess. I fatti, si legge sul Tiroler Tegeszeitung, risalgono a giovedì 13 dicembre

FORSE UN MOVENTE DI NATURA ECONOMICA

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano friulano, il presunto assassino è il figlio maggiore di Ulrich e della sua prima moglie, Maria von Abensberg und Traun, anche lei contessa. Il triplice omicidio è avvenuto nell'antica dimora di proprietà di Ulrich von Goess. Sua moglie, Margherita Cassis Faraone era di Terzo di Aquileia (Udine), dove aveva una villa in centro. La vittima era molto nota sia nella Bassa friulana che in tutta la regione Friuli Venezia Giulia per il suo impegno culturale. Sul posto, riporta anche MV, sarebbe stato trovato un fucile da caccia, che potrebbe essere l'arma dei delitti. Secondo i primi accertamenti, gli investigatori non escluderebbero, tra le varie piste di indagine che stanno seguendo, un movente di natura economica.

LE INDAGINI: IN VERIFICA L'EVENTUALE INFERMITÀ DEL SOSPETTATO

Sempre secondo la stampa locale austriaca il presunto autore del massacro, sentito dal procuratore, avrebbe spiegato che dietro il gesto ci sarebbero motivazioni economiche e dispute famigliari. Dopo l'interrogatorio Anton von Goess è stato trasferito in carcere. Per il momento le autorità hanno disposto un esame tossicologico sul sospetto, ma anche rilevazioni psichiatriche e forensi, mentre l'autopsia è prevista per il 17 dicembre.