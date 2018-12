De Mari condannata per diffamazione ai danni della comunità Lgbt

Il tribunale di Torino ha condannato Silvana De Mari, medico di 65 anni imputata per diffamazione ai danni degli omosessuali e del movimento Lgbt. Dovrà pagare una multa di 1.500 e una provvisionale di 2.500 euro al Coordinamento Torino Pride e a Rete Lenford. Il 13 dicembre la procura, tramite il sostituto Giuseppe Riccaboni, aveva chiesto la condanna a una multa di 1.000 euro. Secondo l’avvocato di De Mari, Mauro Ronco, la dottoressa «è stata condannata solo per una frase rivolta al movimento Lgbt. Per il resto è una sentenza equilibrata perché la assolve per le frasi pronunciate sui comportamenti omosessuali». Le motivazioni del Tribunale di Torino saranno disponibili tra 30 giorni. De Mari ha già annunciato il ricorso in appello: «Il movimento Lgbt è un movimento politico che ho diritto di attaccare», ha detto, «motivo per cui ricorreremo»