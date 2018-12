Vitaminwater offre 100 mila dollari per un anno senza smartphone

Un concorso mette in palio 100 mila dollari per chi riesce a stare per un anno senza smartphone. L'iniziativa è di Vitaminwater, marchio di acque funzionali appartenente a Coca Cola, che sfida l'homo technologicus a passare 365 giorni senza smanettare sul telefonino. Per provare a partecipare, oltre a essere residenti negli Stati Uniti, occorre scrivere su Twitter o Instagram entro l'8 gennaio come si vorrebbe usare l'anno "sabbatico", usando gli hashtag #NoPhoneforaYear e #contest. In seguito una giuria valuterà i post dando un punteggio a creatività, originalità, umorismo, qualità di foto o video e anche della grammatica.