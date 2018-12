I test anti-droga sui guidatori sono ancora efficaci?

Ci sono droghe che sfuggono ai test sui guidatori? Pare di sì, almeno secondo l'allarme lanciato da Carlo Locatelli, direttore del Centro nazionale di informazione tossicologica presso l'Irccs Maugeri di Pavia: «Oggi eroina, cocaina, cannabis e anfetamina sono le uniche droghe che i laboratori di quasi tutti gli ospedali in Italia riescono a rilevare. Ma ci sono tantissimi altri stupefacenti che invece non vengono analizzati, contravvenendo così a quanto previsto dal codice della strada. L'articolo 187 prevede, infatti, se richiesto, accertamenti medici sui conducenti coinvolti in incidenti stradali per "tutti" i tipi di stupefacenti». Lo ha detto Carlo Locatelli, direttore del Centro Nazionale di Informazione Tossicologica presso l'Irccs Maugeri di Pavia.

I CATINONI NON VENGONO RILEVATI

Locatelli ha spiegato che «escluso il nostro Centro, l'ospedale Sant'Anna a Como e pochi altri laboratori, tra cui quelli forensi, nessuno esegue analisi al di fuori delle classiche droghe. In pratica, per la quasi totalità dei laboratori negli ospedali, se hai assunto per esempio catinoni (una sostanza stimolante con effetti simili alla cocaina e derivato sintetico del principio attivo della pianta africana khat, ndr) sei pulito. Bisogna riuscire a fare un'analisi completa nella diagnostica, che non sia risalente a 40 anni fa».