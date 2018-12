I casi di morbillo in Italia e nel mondo nel 2018

IN UE MAGLIA NERA A ROMANIA, FRANCIA E GRECIA

Questi numeri diventano preoccupanti se confrontati con quello che succede al di là dei nostri confini. Stando ai dati dell'European Centre for Disease Prevention and Control peggio di noi hanno fatto solo Romania (5.088), Francia (2.702) e Grecia (2.289). Macabra posizione anche nella graduatoria dei decessi. Fuori dalla cornice Ue scenari apocalittici per l'Ucraina con oltre 31 mila casi e 14 morti e la Serbia con 5.741 espisodi e 15 decessi.

IL RECORD NEGATIVO DELL'INDIA

Allargando ancora di più lo sguardo e andando a vedere fuori dall'Europa la situazione non migliora. Secondo i dati dell'Oms la maglia nera spetta all'India. Nel 2018 i contagi individuati sono stati oltre 48 mila. Mentre in altri Paesi molto popolosi come Usa, Brasile e Russia i contagi sono stati relativamente pochi, rispettivamente 137, 1.735 e 3.313. Nel rapporto di valutazione 2018 sul Piano d'azione globale sui vaccini, l'Oms ha scritto che l'eliminazione della malattia è fortemente minacciata con contagi in aumento in tutto il mondo, per una media di 19 a 25 casi per milione di persone.