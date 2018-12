Cosa sappiamo sull'aggressione contro la deputata M5s Mara Lapia

LAPIA: «COLPITA COME DONNA E COME PARLAMENTARE»

Già prima dell'aggressione Lapia aveva chiamato il 113, ma l'uomo si è dileguato prima dell'arrivo degli uomini della questura. «Non avrei mai immaginato che sarei potuta essere in pericolo per il mio ruolo di parlamentare. È inqualificabile un uomo che si accanisce così nei confronti di una donna sola. Mi sento colpita più come donna che come parlamentare», è stato il commento della deputata.

SOLIDARIETÀ DI TUTTO IL GOVERNO

Tanti gli attestati di solidarietà. A cominciare dal presidente della Camera, Roberto Fico: «Ti aspettiamo presto di nuovo a Montecitorio». Vicinanza anche a nome dei rispettivi gruppi parlamentare hanno espresso Francesco D'Uva, capogruppo M5s alla Camera, e Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato. «C'è un lato violento della nostra società che deve far riflettere», ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. «Un fatto di inaudita gravità ai danni di una donna ancor prima che di una parlamentare», ha rimarcato Riccardo Molinari a nome della Lega.

ATTESTATI DI STIMA ANCHE DA PARTE DELL'OPPOSIZIONE

Solidarietà anche dall'opposizione: «Senza esitazioni nel condannare la violenza, lavoriamo tutti per difendere il confronto civile e democratico», ha twittato twitta il vice presidente della Camera, Ettore Rosato, Pd. «Basta con questo clima d'odio, il confronto politico non deve mai sfociare in violenza», ha affermato invece Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. «Quello che le è accaduto è gravissimo e inaccettabile. Le auguro di rimettersi prima possibile e di rivederla presto alla Camera», l'auspicio di Laura Boldrini.