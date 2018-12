A che punto è la demolizione di ponte Morandi

VERSO LA RIAPERTURA DI VIA FILLAK

Il sindaco ha confermato anche che, se per la parte ovest dei monconi del Morandi si procederà attraverso un sistema di smontaggio meccanico, per quella est, sopra le case, ci saranno più sistemi. «Avremo sei strutture metalliche per mettere in sicurezza il ponte», ha spiegato, «dopodiché si potrà lavorare al di sotto della struttura e si potranno bonificare le abitazioni e gli edifici dall'eventuale presenza di amianto per poi procedere con l'esplosivo». Il numero di abitazioni che saranno demolite «oscilla tra le 50 e le 120», ha detto ancora il sindaco. L'installazione delle strutture di supporto serviranno anche per migliorare la viabilità della Valpolcevera e riaprire la strada in zona rossa su cui si affacciano le case da demolire. «Se metteremo i monconi in sicurezza potremo riaprire via Fillak» ha detto Bucci. Ma per questa strada fondamentale per il collegamento tra Certosa e Sampierdarena, non ci sono ancora tempistiche precise: è invece deciso che giovedì 20 o venerdì 21 «dipende dal tempo», ha concluso il commissario, «riaprirà via Perlasca».