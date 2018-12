Storia della rete del jihad pugliese da Molenbeek a Nairobi

CELLULE ATTIVE A BARI, ANDRIA E FOGGIA

Quella dell'imam di Molenbeek è stata solo la prima operazione antiterrorismo di Bari che ha consentito di documentare i metodi di indottrinamento e addestramento degli estremisti islamici. In Puglia, infatti, piccole cellule di presunti radicalizzati jihadisti, sui quali in alcuni casi sono ancora in corso indagini e processi, hanno trovato sede negli ultimi anni a Bari e in provincia, ad Andria e a Foggia. L'imam della Moschea di Andria fu arrestato nel 2013 (in quel caso le indagini furono dei Carabinieri), sospettato di «reclutare soldati da inviare nei campi di combattimento in Iraq, Afghanistan e Cecenia».

INDAGINI ANCHE SULL'INDOTTRINAMENTO DI BAMBINI ALLA GUERRA

Tra il 2016 e il 2017 sono state numerose le operazioni che hanno rivelato l'esistenza di cellule terroristiche soprattutto in provincia di Foggia, attorno al Centro islamico diretto dell'egiziano Abdel Rahman, dove venivano addirittura indottrinati i bambini alla guerra santa, e dove era stato ospitato per qualche tempo il militante ceceno Eli Bombataliev, appartenente al gruppo terroristico dell'Emirato del Caucaso. E ancora l’indagine sull'iracheno Majid Muhamad, condannato a Bari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma con un passato da terrorista e una condanna definitiva a 10 anni risalente al 2003 per aver dato supporto logistico a foreign fighters.

QUESTORE DI BARI: «ITALIA PORTA VERSO L'ORIENTE»

Ultima in ordine di tempo l'inchiesta che ha portato alcuni giorni fa al fermo d'urgenza di un 20enne somalo, legato al gruppo terroristico keniota di Nairobi, sospettato di progettare un attentato al Vaticano. «È la decima operazione sul terrorismo degli ultimi due nani e mezzo» ha spiegato il Questore di Bari, Carmine Esposito, evidenziando che «non può passare sotto tono che noi siamo la porta verso l'Oriente e quindi le attenzioni e le attività di prevenzione devono essere fortemente accentuate anche per la posizione geografica».