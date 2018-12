Impianti Tmb a Malagrotta, chiesto il processo per Cerroni

Dopo la sentenza di assoluzione dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, non sono finiti i guai giudiziari per Manlio Cerroni, ex patron della discarica di Malagrotta. La procura di Roma, infatti, ha chiesto per lui e per altre sei persone il rinvio a giudizio in relazione al malfunzionamento, tra il 2006 e il 2013, dei due impianti Tmb di proprietà dell'imprenditore (consorzio Colari) e situati nella medesima località in provincia di Roma.