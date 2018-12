Salvini ha promesso di cancellare la mafia tra qualche mese

Il leader della Lega ha quindi definito «sovrumano ed eroico» il lavoro dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, fatto potendo contare su un personale ridotto di circa 80 persone. Eppure, a giudizio di Salvini, «l'unico modo per aggredire la mafia è aggredirli nel portafoglio, nei conti in banca. Lo Stato deve fare lo Stato, con le buone, dove è possibile. Con mafia, camorra e 'ndrangheta in ogni maniera permessa dal codice civile e penale».

L'AFFARE SORBOLO NELLE CARTE DELL'INCHIESTA "AEMILIA"

Al cosiddetto affare Sorbolo sono dedicati interi capitoli degli atti giudiziari dell'inchiesta "Aemilia", che nel 2015 ha fatto luce sugli interessi dei clan calabresi in Emilia-Romagna, con 160 arresti e sigilli a beni per diversi milioni di euro. Un intero quartiere di circa 40 appartamenti venne sottoposto a sequestro e oggi 13 di quegli alloggi sono stati consegnati alla Guardia di Finanza. La vicenda dei cantieri edili nella cittadina in provincia di Parma è stata ritenuta da inquirenti e giudici ben rappresentativa delle dimensioni di business del sodalizio criminale. Proprio a partire da Sorbolo sono arrivati indizi utili per iniziare a capire le gerarchie interne al gruppo e il ruolo chiave rivestito dall'imprenditore Giuseppe Giglio, poi divenuto uno dei principali collaboratori di giustizia dell'inchiesta. E sempre da Sorbolo si è delineata e chiarita la complementarietà esistente tra la 'ndrina emiliana e la casa madre di Cutro, piccolo paese in provincia di Crotone: realtà autonome, ma con fini convergenti. Qui, come altrove, la cosca Grande Aracri riciclava il denaro sporco in attività economiche lecite, utilizzando persone ben inserite nel tessuto locale. Senza rischio di concorrenza, ma con opportunità di arricchimento reciproca. È così che a Sorbolo è stata realizzata un'ingente opera di costruzione di complessi immobiliari, villette a schiera e altri palazzi, per un valore tra i 15 e i 20 milioni di euro.