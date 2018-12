Le ultime notizie su come sta Michael Schumacher

SCHUMACHER «PERCEPISCE» L'AMORE DELLE PERSONE ATTORNO A LUI

È stato lo stesso giornale tedesco a ricordare anche ciò che disse il cardinale George Gaenswein, che ha raccontato di avergli fatto visita e tenuto le mani, affermando che Schumacher «percepisce che persone che lo amano stanno attorno a lui e si preoccupano per lui». Nel colloquio con il giornale, Todt ha rievocato invece molti momenti del passato vissuti insieme al campione e poi ha affermato: «Il mio rapporto con la famiglia Schumacher è più stretto che mai. Ero molto vicino a Michael anche prima. Non posso parlare al suo posto, ma direi che di lui so tutto». Todt ha detto di incontrare l'ex campione di Formula 1 anche adesso «regolarmente». E ha ribadito di aver visto il Gran Premio del Brasile per esempio «a casa di Michael in Svizzera». Quindi ha concluso: «Con tutta la famiglia c'è un legame di amicizia e di fiducia».