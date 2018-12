I nuovi scenari su Borsellino e sui depistaggi di via D'Amelio

Nuovi scenari sulla strage di via D'Amelio e sul successivo depistaggio delle indagini. Sono quelli che ha evocato Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia: «La stessa mano, non mafiosa, che accompagnò Cosa nostra nell'organizzazione della strage potrebbe essersi mossa, subito dopo, per allontanare le indagini dall'accertamento della verità». Fava ha parlato nella conferenza stampa seguita al termine del lavoro di indagine sui depistaggi di via d'Amelio, dove il 19 luglio 1992 dove persero la vita in un attentato il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Emanula Loi ed Eddie Walter Cusina.