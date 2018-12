Renzo Piano sul ponte di Genova: «Lavorerò gratis»

Dopo aver regalato il progetto di un nuovo ponte alla sua città, l'architetto Renzo Piano ha promesso che durerà mille anni. Un ponte sicuro, facile da mantenere, che «dovrà durare mille anni» e bello, di «una bellezza genovese, che vada oltre ogni retorica e rappresenti il modo di essere di questa città», ha detto Piano sul viadotto sul Polcevera. Per Piano il commissario, il sindaco Marco Bucci, ha ritagliato il ruolo di supervisore: «Lo faccio a titolo gratuito, sia chiaro». «Quanto è accaduto il 14 agosto ha colpito profondamente anche me e non potevo certamente sottrarmi, era un atto dovuto per Genova», ha detto Piano alla Stampa. «Confermo quello che avevo detto fin da subito e qualche maligno ha messo in discussione», ha precisato al Corriere, «ci sono cose che si fanno anche per spirito civico», «forse qualcuno ha pensato che fossi a caccia di incarichi... Ma alla mia età non vado in cerca di notorietà». Il nuovo ponte, ha aggiunto, «dovrà ricucire una città divisa, elaborare un lutto, suscitare orgoglio. L'ho immaginato come una nave, un qualcosa di simbolico che però non deve perdere il tema della memoria. Questa tragedia ha creato un vuoto enorme». La ricostruzione può avvenire in 12 mesi, una volta che le aree saranno state liberate? «C'è una cordata di aziende di grande livello e un sindaco-commissario che è un vulcano», ha risposto a Repubblica. «Lavoreranno senza soste con rapidità. Penso di sì. E sarà un grande momento di solidarietà quello del lavoro nei cantieri».