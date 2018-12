Chiuso il pronto soccorso di Napoli a causa delle formiche

PEGGIORANO LE CONDIZIONI DELLA DONNA RICOPERTA DA FORMICHE

Proprio il 19 novembre Hilarry Sedu, il legale della donna dello Sri Lanka che qualche settimana fa era balzata agli onori della cronaca proprio perché sul suo letto furono infatti scoperte parecchie formiche, ha fatto sapere che la paziente resta «in uno grave stato di abbandono della donna che ha provocato la formazione sul suo corpo di piaghe da decubito che ormai le hanno mangiato la pelle e il tessuto arrivando all'osso». L'anziana è ricoverata ancora presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli nel reparto di medicina generale, lo stesso dove scoppiò il caso formiche; la figlia disse di volerla riportare in patria, ma la paziente, in coma vigile e intubata in seguito ad un ictus, non è trasportabile, ed è così rimasta all'ospedale partenopeo. «Qui nessuno sembra notarla, come se non esistesse», ha spiegato Sedu.