Fermato il piromane dell'incendio del Monte Serra

Franceschi è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa e sarebbe una persona che abita nei luoghi dell'incendio. Non è ancora chiaro il movente che avrebbe spinto l'uomo ad appiccare le fiamme, pertanto proseguono gli accertamenti. Secondo le indagini ha partecipato a fasi delle operazioni di spegnimento dell'incendio. I carabinieri del nucleo investigativo pisano sono arrivati a lui al termine di una minuziosa indagine tradizionale supportata anche da intercettazioni telefoniche e verifiche sul campo di segnalazioni raccolte sul territorio colpito dal rogo. L'incendio partì la sera del 24 settembre, impegnò i soccorsi per giorni e gli ultimi focolai, dopo varie riprese, furono spenti solo nei primi giorni di ottobre. Alcuni paesi furono evacuati e rimasero isolati per giorni. Il paesaggio del Monte Serra e dei Comuni circostanti ne è risultato fortemente modificato e ingente è il danno ambientale tuttora in corso di valutazione. A fine novembre sono stato sbolccati i fondi agricoli per i danni alll'agricoltura. In seguito al riconoscimento della calamità nazionale da parte del Governo, il Piano di sviluppo rurale della Toscana prevede infatti di attivare alcune misure strettamente legate al ripristino del bosco danneggiato. Avendo la Regione già censito i danni, adesso gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici potranno chiedere il ristoro dei danni subiti.