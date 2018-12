Le manifestazioni degli Ncc in Italia del 19 dicembre

Dopo il caos degenerato in scontri con le forze dell'ordine durante la manifestazione a Roma del 18 dicembre, gli Ncc, i servizi di noleggio auto con conducente, sono tornati in corteo nelle piazze italiane anche durante la giornata del 19 dicembre dopo le notizie che il governo starebbe facendo marcia indietro su alcune parti dell'emendamento presentato in commissione al Senato che disciplina il settore.

A ROMA 500 TASSISTI SOTTO IL SENATO

Nella Capitale si è progressivamente fermato il servizio taxi all'aeroporto di Fiumicino e alla stazione Termini di Roma. Circa 500 tassisti hanno dato vita a un presidio sotto il Senato e hanno chiuesto di essere ricevuti dalle autorità. «Abbiamo appreso che il governo starebbe facendo marcia indietro sull'emendamento presentatoci ieri dal viceministro Rixi sulla redazione di alcune regole fondamentali per il ripristino della legalità nel settore di noleggio con conducente. A questo punto vogliamo scendere in piazza e ci recheremo sotto al Senato», avevano annunciato i tassisti dall'assemblea di Fiumicino.

A FIRENZE CORTEO DI 120 VEICOLI

Le due proteste degli Ncc in Toscana sono proseguite tutta la mattina. A Firenze, il corteo, che è arrivato a contare oltre 120 veicoli, ha raggiunto la sede regionale Rai della Toscana in piazza De Gasperi dove i manifestanti hanno stazionato per un po' di tempo richiamando l'attenzione degli operatori della televisione statale. Poi il serpentone è ripartito transitando di nuovo, a bassa velocità, dai viali di circonvallazione passando per la Fortezza da Basso in direzione dell'aeroporto Vespucci. Invece nella Toscana occidentale, dopo la tappa di Pisa il corteo con gli Ncc ha raggiunto la stazione, con qualche rallentamento del traffico cittadino, e poi proseguendo per l'Aurelia si è diretto a Livorno entrando dai quartieri nord cittadini. Gli Ncc sono andati fino al Comune di Livorno chiedendo di essere ricevuti dal sindaco Filippo Nogarin.

ANCHE VENEZIA COINVOLTA NELLE PROTESTE

Anche Venezia è stata coinvolta nelle proteste degli autisti di vetture «noleggio con conducente» che da giorni stanno protestando contro l'entrata in vigore, dal primo gennaio, di una legge che metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro. Oltre una cinquantina di veicoli si è diretta dall'aeroporto a San Giuliano procedendo in massa e a velocità ridotta e causando disagi per il traffico. «Esprimiamo la nostra totale insoddisfazione dopo l'incontro con il vice ministro ai Trasporti» ha tuonato il presidente di Anitrav Mauro Ferri. In sostanza verranno provincializzate le attività Ncc. Questo significa che la sede dell'impresa e la rimessa devono essere nello stesso territorio in cui è stato rilasciato il titolo autorizzativo.