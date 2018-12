Uomo investito e ucciso dopo un tamponamento sull'A12

Incidente mortale sulla autostrada A12, tra Recco e Rapallo, in direzione La Spezia, nel pomeriggio di mercoledì 19 dicembre 2018. Un uomo sui 50 anni, di Campomorone (Genova), è stato travolto e ucciso. Era sceso dal suo furgone, adibito al trasporto di medicinali, dopo che il mezzo era stato colpito da un'altra automobile, ma è stato investito durante un tamponamento a catena che ha coinvolto sette mezzi. È accaduto tutto intorno alle 17.30. Quattro i feriti, tutti trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Autostrade per l'Italia ha consigliato, per chi era diretto a Livorno, di uscire a Recco per poi riprendere l’A12 a Rapallo dopo aver percorso l’Aurelia. Nel tratto interessato dall'incidente il traffico è rimasto bloccato con 4 chilometri di coda.