Cosa sappiamo dell'analisi costi-benefici sulla Tav

L'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto, stabilendo che non è economicamente sostenibile. A criverlo è l'agenzia Bloomberg citando due fonti vicine al dossier e aggiungendo che si tratta di una «grossa vittoria per il Movimento 5 stelle», storicamente contrario alla Tav. Bloomberg ha ricordato che la decisione del ministero delle Infrastrutture e trasporti sul continuare o meno i lavori della Tav è attesa più in là, dopo una valutazione dei costi amministrativi di uno stop, che alcune analisi avrebbero valutato in 2 miliardi di euro.

ARRIVA LA SMENTITA DEL MINISTERO

Un'indiscrezione che è stata prontamente ridimensionata dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture. «Di fronte alle indiscrezioni di stampa odierne», ha detto il ministro Danilo Toninelli, «smentisco che sia stata completata l'analisi costi-benefici sulla TavTorino-Lione. Quando sarà effettivamente portata a termine e sarà stata condivisa con gli interlocutori interessati sarà naturalmente pubblicata, in ossequio a quel principio di trasparenza che abbiamo sempre osservato».