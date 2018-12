I funerali di Antonio Megalizzi a Trento

Centinaia di persone si sono raccolte al duomo di Trento per i funerali di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano rimasto ucciso nell'attacco compiuto a Strasburgo da Chérif Chekatt. «Una violenza cieca e assurda ancora una volta ha decapitato una giovane vita», ha detto l'arcivescovo, monsignor Lauro Tisi, durante l'omelia. «Ha colpito al cuore per sempre una famiglia e tramortito una comunità».

PRESENTI ALLE ESEQUIE MATTARELLA E CONTE

Presente alla funzione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato accolto dal sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. Un lungo applauso ha accolto il feretro e la famiglia del giovane reporter. Tra le altre personalità presenti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti e il presidente della Commissione europea Antonio Tajani.

LA COMUNITÀ STRETTA ATTORNO ALLA FAMIGLIA

Alla chiesa di Cristo Re parenti, amici, compagni di università e tanti cittadini hanno voluto salutare lasciando una lettera, un messaggio, una dedica, per quel giovane reporter partito da Trento che veniva considerato un «forte europeista convinto» e che si trovava a Strasburgo per seguire la Plenaria del parlamento europeo per conto dell'emittente Europhonica. Un'intera comunità si è stretta attorno a mamma Annamaria, catechista a Cristo Re, alla sorella Federica, a papà Domenico che assieme alla fidanzata Luana Moresco ha accompagnato Antonio nel viaggio dalla Francia all'Italia.