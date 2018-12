La protesta dei bus turistici paralizza il centro di Roma

La categoria è in agitazione già da tempo perché dal prossimo primo gennaio scatteranno le nuove regole: il rincaro delle tariffe per gli ingressi nella capitale e il divieto di acceso al centro storico. Con queste nuove linee il nuovo piano dell’amministrazione ha scatenato le proteste degli addetti del settore.

RAGGI: «FINITO IL TEMPO IN CUI BUS TURISTICI SCORAZZANO IN CENTRO»

«È inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco bus turistici», ha detto la sindaca Virginia Raggi parlando ad una delegazioni di rappresentanti della manifestazione sotto il Campidoglio, «il centro va subito liberato, sciogliete l'assemblea perchè state paralizzando la città». «È finito il tempo in cui i bus turistici scorazzano per la città», ha tuonato la prima cittadina della Capitale.

ALTRA GIORNATA NERA PER IL TRAFFICO DELLA CAPITALE

A creare disagi alla circolazione c’è anche un altro fronte, la manifestazione dei tassisti - iniziata alle 9,30 a piazza Madama - in attesa della votazione dell’emendamento Ncc in Senato. Per la Capitale è un’altra giornata nera per il traffico dopo i cortei sugli ncc. Martedì la prima rivolta dei noleggiatori con conducente a cui è seguita, mercoledì la protesta delle auto bianche contro il passo indietro del governo che aveva promesso una stretta sugli ncc. Una protesta che ha tenuto tenuto in ostaggio i romani, imbottigliati nel traffico e senza auto bianche a Fiumicino e Termini.