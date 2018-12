Code dopo un incidente sulla A1 all'altezza di Parma

I CONSIGLI DI AUTOSTRADE PER EVITARE CODE TRA CAMPEGINE E PARMA

A causa dell'indente si sono formate lunghe code anche per chi viaggia nella direzione opposta. Al bivio A1-A15 e Terre di Canossa-Campegine, le file segnalate hanno superato i cinque chilometri. Il traffico si è intasato soprattuto per i rallentamenti delle auto dei curiosi interessati a capire la dinamiche del brutto incidente avvenuto sull'altra corsia. A chi viaggia in direzione Milano Autostrade per l’Italia ha suggerito di prendere l'uscita per a Reggio Emilia e continuare il percorso lungo la Statale 9 Emilia per poi rientrare in A1 all'altezza di Parma.