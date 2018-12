I medici hanno indetto due giorni di sciopero contro la manovra

NIENTE SUPERAMENTO DELLA LEGGE MADIA

Il secondo punto riguarda invece il mancato «superamento, alla firma del CCNL, del congelamento al 2016 del trattamento accessorio posto dalla legge Madia, restituendo la Retribuzione Individuale di Anzianità dei dirigenti pensionati, patrimonio contrattuale irrinunciabile delle categorie, ai fondi aziendali per assicurare la completa remunerazione del disagio lavorativo e la progressione di carriera alle nuove generazioni di professionisti»

RIMOZIONE DEL BLOCCO DELLA SPESA

L'altra grande contestazione riguarda invece «la cancellazione dell'anacronistico blocco della spesa per il personale della sanità, fissato al dato 2004 ridotto dell'1,4 per cento, per facilitare il turnover del personale aprendo una grande stagione di assunzioni nel SSN in grado di fare fronte nei prossimi 5 anni al pensionamento del 40 per cento dei medici, veterinari e dirigenti sanitari».

DIFESA DELLA PROFESSIONE INTRAMOENIA E LA SPINTA PER LA FORMAZIONE POST LAUREAM

«La difesa», si legge come quarto punto del comunicato, «dalla libera professione intramoenia (le operazioni fuori dall'orario di lavoro), diritto inalienabile della dirigenza medica e sanitaria del SSN, sancito da leggi e contratti e strumento fondamentale per garantire ai cittadini la libera scelta di un professionista e per contribuire all’abbattimento delle liste d’attesa». Il quinto e ultimo punto riguarda invece la richiesta di fondi per la formazione, cioè «la previsione di un finanziamento adeguato per i contratti di formazione post lauream specialistici portandoli a 9.500 per anno svuotando in questo modo il limbo formativo in cui sono ingabbiati 10.000 giovani medici che non riescono ad accedere ad un percorso formativo».

PRONTI ANCHE ALLE VIE LEGALI

La protesta, conclude il comunicato di Assomed, «comprenderà altre iniziative, anche di carattere giudiziario, nei confronti di chi intende disattendere la sentenza della Corte Costituzionale in tema di diritto ad avere un contratto di lavoro. Non intendiamo, inoltre rinunciare alla decorrenza degli incrementi contrattuali prevista dalla normativa vigente e confermata anche dalla Ragioneria generale dello Stato».