Cinque riflessioni dedicate ai disabili per godersi le Feste

1. SFRUTTATE AL MEGLIO LA STORIELLA DEL DISABILE SFIGATO

I cosiddetti "normodotati" sanno bene che per Natale si è tutti più buoni, quindi, chi di voi ha bisogno di soldi agisca ora o mai più. Meglio focalizzarsi su vittime sconosciute, amici e parenti sanno troppo di noi per poter farsi abbindolare dalla storiella del disabile sfigato (e squattrinato): bisogna concentrare i nostri sforzi là dove il pregiudizio dettato dalla non conoscenza della disabilità regna sovrano! Cosa sta opinando qualcuno di voi? Che non c'è bisogno di prosciugare il portafoglio altrui perché ora, con la Manovra del cambiamento, ci saranno sicuramente garantiti il reddito di cittadinanza e l'aumento delle pensioni d'invalidità, entrambi cavalli di battaglia dell'attuale maggioranza in campagna elettorale? Constato con piacere che Babbo Natale vi ha donato in anticipo una buona dose di eccellente umorismo! A quelli a cui, come me, invece la vena comica si è momentaneamente prosciugata consiglio di frequentare di più le chiese in questo periodo, se non per questioni di fede personale, almeno per approfittare della devozione altrui che sotto le feste dovrebbe produrre, tra l'altro, un incremento della generosità!