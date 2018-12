Imprenditore fallito, il tribunale di Brescia blocca gli espropri

È fallito con quattro milioni di euro di crediti dalle Pubbliche Amministrazioni e ha perso la sua casa. Il 24 dicembre, quasi come un regalo di Natale, Sergio Bramini, imprenditore monzese, sottoposto al pignoramento della sua villa a Monza lo scorso 18 maggio, potrà forse riuscire a riprendersela o comunque potrà risanare la sua posizione. Questo perché il Tribunale di Brescia ha ammesso Bramini alla procedura di sovraindebitamento, il che comporta che tutte le azioni esecutive a suo carico siano sospese.

PIGNORAMENTO SOSPESO

La sua casa, una villa che ha costruito per sé e per la sua famiglia, non sarà più oggetto di liquidazione giudiziale ma volontaria, come prevede la legge. Il pignoramento dei suoi uffici, previsto per il 16 gennaio prossimo, è stato sospeso. «Sono commosso», ha dichiarato l'imprenditore monzese, «è una delle più belle vigilie di Natale della mia vita». Bramini non ha mai smesso di battersi, da quando il fabbro aveva cambiato la serratura di casa sua, mentre lui e la sua famiglia si allontanavano disperati sotto gli occhi di centinaia di cittadini accorsi in suo sostegno.