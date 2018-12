Qual è la situazione dei terremotati delle Marche

La cronaca da dentro, dai racconti di chi ci sta, che non più si legge perché tutto a questo mondo passa, anche l'emergenza conclamata, parla di tetti marci nelle sae di Visso, di pavimenti marci in quelle Muccia, di vermi e insetti in quelle di Accumoli, di black out a Ussita che sprofonda in un inverno ancor più buio e gelido e tetro, di carenza di servizi nelle aree montane depresse, come la presenza fissa di un medico, della mancanza d'acqua potabile nell'area sae di Villa Sant'Antonio perché di acqua non ne resta molta anche se intorno è tutto neve. A Tolentino oltre 200 persone stanno ancora nei container coi cessi in comune. Altri riparati in alberghi, ostelli, residence. E i sindaci che al terzo inverno hanno rinunciato anche a lamentarsi, a dare l'allarme. Scettici, come minimo, sui parvenu al governo, inghiottiti nel silenzio anche loro.