Nel 2017 assunti meno di 16 precari su cento

PRECARI DEL SUD SEMPRE PIÙ VECCHI

Agli ultimi posti si sono piazzate Calabria (in fondo alla classifica con il 6,7%), Basilicata e Valle D'Aosta. Succede così che, in particolare nelle regioni del Sud, gli anni di precariato si allungano. Ha più di cinque anni di anzianità sul lavoro il 35,7% dei precari della Sicilia e il 31,3% di quelli della Calabria, un livello tre volte superiore a quello della Lombardia (10,7%) e in peggioramento. Si tratta di livello molto più elevato anche della media nazionale, che è del 17,8% (oltre un lavoratore con contratto a termine su sei).

IL TITOLO DI STUDIO PESA SULLA DURATA DEL PRECARIATO

I dati dell'Istat dimostrano, poi, che avere un titolo di studio elevato funziona ancora per migliorare le proprie opportunità sul lavoro, anche quando si hanno contratti instabili. Tra le persone più istruite, le stabilizzazioni da contratti instabili a contratti fissi salgono infatti al 18% (oltre quattro punti in più rispetto a chi ha interrotto gli studi prima). Inoltre, avere lunghe storie di precariato è meno frequente tra i laureati (il 17,2% resta con contratti tempo per cinque anni o più) che per i meno istruiti (per i quali la percentuale sale al 23,7%).

GIOVANI SOVRAISTRUITI PER LE MANSIONI CHE SVOLGONO

Se da un lato, quindi, studiare paga in termini professionali, dall'altro lato succede che, sempre più spesso, i lavoratori si trovano a svolgere mansioni di livello inferiore rispetto al proprio titolo di studio e alle proprie competenze. Sono quasi uno su quattro gli occupati che dichiarano di essere sovraistruiti rispetto al lavoro che svolgono, 0,4 punti percentuali in più rispetto all'anno prima. Non riuscire a trovare un posto in linea con il proprio curriculum è un problema che riguarda soprattutto i giovani. Colpisce, infatti, il 37% degli occupati tra i 25 e 34 anni.