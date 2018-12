Gli Usa fanno controlli medici sui bimbi migranti in arrivo dal Messico

Si tratta del secondo in meno di un mese come sottolineano alcune fonti Usa riportate dall'Ansa. Il piccolo mostrava «segni di potenziale malattia», hanno spiegato e per questo era stato portato lunedì 24 dicembre nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora. L'Agenzia per la sicurezza delle frontiere ha aperto un'inchiesta indipendente per approfondire e fare luce su quanto accaduto. A metà dicembre 2018 a morire era stata una bambina. L'ospedale di Alamogordo, dove è deceduto il piccolo guatemalteco, si trova a circa 145 chilomentri dal confine tra Stati Uniti e Messico.